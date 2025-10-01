DAX-9-Monats-Bilanz: Rüstungsaktien stark, Konsum schwach - die Top-Sektoren!

An der Spitze steht Rheinmetall mit etwa 221 Prozent Kursplus. Dahinter folgen die Commerzbank mit gut 104 Prozent sowie Siemens Energy mit rund 90 Prozent. Auch Deutsche Bank (etwa +80 Prozent) und Heidelberg Materials (+69 Prozent) zählen zu den großen Gewinnern. Bayer legte um rund 62 Prozent zu. E.ON (+47 Prozent), Fresenius (+42 Prozent), RWE (+36 Prozent) und GEA Group (+33 Prozent) komplettieren das starke Feld der Aufsteiger.

DAX nach neun Monaten 2025 mit extremer Streuung: Während einzelne Titel in die Höhe schossen, rutschten Konsum- und Chemiewerte deutlich ab. Die Spanne zwischen dem besten und dem schwächsten Wert reicht von rund plus 221 Prozent bis knapp minus 28 Prozent.

Die Gewinnerliste zeigt klare Sektortrends: Rüstungs- und Luftfahrtwerte profitierten von anhaltend hohen Verteidigungsausgaben. Banken legten dank des Zinsumfelds kräftig zu. Versorger punkteten mit stabilen Erträgen aus Netzen und Erzeugung sowie Investitionsprogrammen in die Energiewende. Industriewerte entwickelten sich überwiegend freundlich; neben GEA und Heidelberg Materials gewannen auch Airbus und MTU Aero Engines zweistellig. Versicherer wie Allianz und Münchener Rück verbuchten moderate Zuwächse, Infineon lag im Tech-Segment immerhin leicht im Plus.

Am anderen Ende der Skala dominieren Konsum- und Chemietitel. Beiersdorf verlor knapp 28 Prozent, Symrise rund 25 Prozent und Adidas gut 23 Prozent. Deutlich im Minus lagen zudem Merck (etwa -21 Prozent), Zalando (-20 Prozent) und Henkel VZ (-20 Prozent). Im Gesundheitssektor fielen Siemens Healthineers, Qiagen und Fresenius Medical Care teilweise spürbar zurück, während Fresenius selbst zulegte – ein Zeichen der großen Heterogenität innerhalb der Branche. Immobilienwert Vonovia stand zweistellig unter Druck, ebenso Brenntag und Continental.

Die Autohersteller zeigten ein gemischtes Bild: BMW hielt sich im Plus, Volkswagen notierte leicht höher, während Mercedes‑Benz, Porsche SE und Daimler Truck teils im Minus schlossen. Bei den Schwergewichten aus Tech und Telekommunikation war die Entwicklung uneinheitlich: SAP gab leicht nach, die Deutsche Telekom bewegte sich per Ende September nahezu seitwärts.

Unterm Strich trugen Rüstung, Banken und Versorger die positive Seite des DAX-Jahresauftakts, während Konsum, Teile der Chemie und einzelne Gesundheitstitel bremsten. Die ausgeprägte Spreizung der Branchen und Einzeltitel prägte damit die DAX-Bilanz der ersten neun Monate 2025.



