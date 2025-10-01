Nike-Aktie steigt nach Zahlen, doch Zölle belasten die Marge

Die Aktie von Nike legte im nachbörslichen Handel 4,6 Prozent zu, nachdem der Sportartikelriese am Dienstagabend solide Ergebnisse für das erste Quartal des Fiskaljahres 2026 präsentierte. Trotz anhaltender Herausforderungen in China, im Digitalgeschäft und durch höhere Zölle, macht Nike Fortschritte bei der laufenden Transformation unter CEO Elliott Hill.

Nike erzielte im ersten Quartal Umsätze von 11,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während die NIKE Direct-Erlöse mit 4,5 Milliarden US-Dollar um 5 Prozent zurückgingen, zeigte sich das Wholesale-Geschäft als Treiber mit 6,8 Milliarden US-Dollar.

Ein deutlicher Rückschlag war dagegen bei der Tochter Converse zu verzeichnen: Die Marke brach um 27 Prozent auf 366 Millionen US-Dollar ein.

Die Bruttomarge fiel um 320 Basispunkte auf 42,2 Prozent. Grund dafür waren aggressive Rabatte, höhere Zölle in Nordamerika sowie eine ungünstige Kanal-Mischung. Der Nettogewinn sank um 31 Prozent auf 0,7 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 0,49 US-Dollar entspricht.

CEO Hill: "Running ist unser Beweis für Fortschritt"

CEO Elliott Hill betonte in dem Earnings Call, dass die "Win Now"-Initiativen erste Früchte tragen – insbesondere in Nordamerika, dem Wholesale-Bereich und im Segment Running, das ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichnete.

"Unser neues Sport-Offense-Modell bringt NIKE, Jordan und Converse in fokussierte Teams, die sich nach Sportarten ausrichten", sagte Hill. "Das Wachstum in Running ist ein klarer Beweis für den Fortschritt. Unser Ziel ist es nun, diese Dynamik auch auf weitere Sportarten wie Fußball, Basketball und Training zu übertragen."

Hill verwies auf starke Performance einzelner Stores wie dem House of Innovation in New York, das zweistellige Umsatzzuwächse verzeichnete. Gleichzeitig räumte er Probleme in Greater China ein, wo die Umsätze um 10 Prozent zurückgingen.

CFO Friend warnt vor Belastungen durch Zölle

CFO Matthew Friend zeigte sich verhaltener: "Unsere Ergebnisse zeigen Fortschritt, doch wir haben noch viel Arbeit vor uns."

Er verwies auf neue US-Zölle, die Nike jährlich 1,5 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Kosten verursachen könnten. Für das zweite Quartal erwartet das Management einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einen weiteren Druck auf die Bruttomarge von rund 300 bis 375 Basispunkten.

Analystenstimmen

Die Reaktionen der Analysten fielen gemischt aus. Während Fortschritte in Nordamerika und im Running-Segment anerkannt wurden, herrscht Skepsis über die Nachhaltigkeit der Erholung. Kritisch gesehen werden insbesondere die digitale Schwäche, die Abhängigkeit vom Wholesale-Kanal und die langwierige Korrektur in China.

Mehrere Häuser, darunter Goldman Sachs und RBC Capital Markets, betonten die Notwendigkeit klarerer Strategien zur Stärkung des E-Commerce und zur Stabilisierung von Converse.

Aktionärsrendite bleibt stabil

Nike unterstrich seine Aktionärsfreundlichkeit mit Dividendenzahlungen von 591 Millionen US-Dollar (+6 Prozent) und Aktienrückkäufen im Volumen von 123 Millionen US-Dollar. Seit Start des Vier-Jahres-Programms 2022 hat das Unternehmen Aktien im Wert von rund 12,1 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

Ausblick: Transformation dauert länger

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Nike weiterhin Belastungen durch China, Converse und NIKE Direct, die nicht vor Ende des Fiskaljahres in Wachstum zurückkehren sollen. Management und Analysten gehen von einem langsamen, nicht-linearen Turnaround aus.

"Wir haben erste Siege erzielt, aber noch viel zu beweisen", sagte CEO Hill. "Mit Sport-Offense stellen wir sicher, dass der Sport und die Athleten wieder im Zentrum unseres Geschäfts stehen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 61,59EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.





