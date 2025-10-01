Aktie zum Sprung bereit

Setzt sich die Aufwärtsdynamik bei Micron Technology in den bekannten Mustern der letzten Monate fort und das Papier steigt über 170,45 US-Dollar auf Tagesbasis an, würden sich die Anzeichen zu einem neuerlichen Kaufsignal mit einem übergeordneten Ziel bei 198,16 US-Dollar verdichten und damit die fünfte und finale Kaufwelle entfesseln. Entsprechend dieser Erwartung könnte ein zeitnahes Long-Engagement beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU3GKW abgeschlossen werden. Ein Verdacht wegen des Kursgeplänkels der letzten Wochen legt aber nahe, dass zunächst eine aufwärtsgerichtete Konsolidierung Einzug hält, ehe die Aktie gegen Jahresende eine finale Rallye mit entsprechend erhöhter Dynamik vollzieht. Rücksetzer unter ein Niveau von 139,75 US-Dollar würden das Chartbild aber kurzzeitig eintrüben und Abschläge auf 129,85 US-Dollar noch im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung forcieren. Spätestens von dort aus sollte der Wert schließlich an das übergeordnete Ziel um 200,00 US-Dollar wieder ansteigen.

1. Long-Position über 170,45 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 156,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 198,16 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3GKW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 154,081 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 154,081 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 165,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 198,16 US-Dollar Hebel: 14,12 Kurschance: + 260 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0DLU Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 177,0368 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 177,0368 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 165,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,24 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

