Kaufmarke zum Greifen nah

Ein Shutdown der US-Regierung hätte zur Folge, dass viele US-Behörden mit Ausnahme wichtiger Institutionen wie Polizei usw. ab Mittwoch geschlossen bleiben. Das hätte auch für die US-Notenbank Konsequenzen, weil ihr wichtige statistische Daten zur Steuerung ihrer Geldpolitik fehlen würden, wie etwa der anstehende Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ein Treffen am Montag zwischen Trump mit den Parteispitzen aus beiden Kongresskammern ergab bislang keinen Durchbruch.

Unterdessen hat sich das heimische Leitbarometer der potenziellen Kaufmarke von 23.845 Punkten intraday sichtlich angenähert und könnte bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs darüber kurzzeitiges Kurspotenzial auf 24.000 Punkte freisetzen, darüber bestünde die Möglichkeit, an die obere und übergeordnete Abwärtstrendbegrenzung um 24.330 Punkten anzuknüpfen. Eine solche Entwicklung würde sich dann endlich wieder für ein solides Investment auf der Long-Seite anbieten. Auf der Unterseite bildet nun der Bereich um 23.580 Punkten einen möglichen Verkaufstrigger in Richtung von 23.476 Zählern, ein Bruch dieses Niveaus würde unweigerlich unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung der Septembertiefs bei 23.284 Punkten auslösen und sich tendenziell für ein Engagement auf der Unterseite anbieten. Noch aber verfolgt der DAX seine seit Wochen anhaltende Seitwärtsphase weiter.