MTU Aero Engines mit Bull-Flag und Cup&Handle-Formation

Nach einem frischen Rekord bei 395,80 Euro aus Ende Juli dieses Jahres gelang es der Aktie von MTU Aero Engines die vorherigen Höchststände deutlich zu überbieten und damit ein Folgekaufsignal mit einem Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 404,50 Euro zu aktivieren. Dies gelang jedoch nicht im ersten Anlauf, zuvor kam es im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung zu Abschlägen knapp unter die Vorgängerhochs. Doch nun nimmt die Aktie wieder Kurs gen Norden und konnte sich an ihre obere Begrenzung um 385,00 Euro herantasten. Hierbei zeigt der Kursverlauf seit Anfang September ein klassisches Konstrukt in Form einer Tasse und einem Henkel (Cup&Handle), was die Bereitschaft zu höheren Kursen klar unterstreicht. Der kurzfristige Abwärtstrend, bestehend seit dem Rekordhoch, kann überdies als bullische Flagge gewertet werden. Dies würde es oberhalb von 392,90 Euro folglich erlauben, unmittelbar auf 404,50 und darüber sogar 431,00 Euro anzuknüpfen. Auf der Unterseite ist MTU durch den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 369,70 Euro vergleichsweise gut abgesichert. Erst unter den Septembertiefs würden empfindliche Rücksetzer in Richtung des EMA 200 bei aktuell 343,80 Euro drohen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 390,90 Euro eröffnen , Stopp unter 370,00 Euro platzieren. Kursziele 404,50/431,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3RUE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,62 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 364,138 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 364,138 Euro akt. Kurs Basiswert: 390,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 431,00 Euro Hebel: 13,65 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ812Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,55 - 3,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 426,23 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 426,23 Euro akt. Kurs Basiswert: 390,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,31 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.