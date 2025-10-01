Gerresheimer, DroneShield & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|+10,40 %
|Sonstige Technologie
|🥈
|Bit Digital
|+3,91 %
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Peloton Interactive Registered (A)
|+3,81 %
|Freizeit
|🟥
|Kioxia Holdings Corporation
|-4,96 %
|Hardware
|🟥
|Vulcan Energy Resources
|-5,27 %
|Rohstoffe
|🟥
|Tilray Brands
|-7,76 %
|Pharmaindustrie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Lithium Americas
|Rohstoffe
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|Golden Cross Resources
|Stahl und Bergbau
|Almonty Industries
|Rohstoffe
|Tilray Brands
|Pharmaindustrie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|80
|Gesundheitswesen
|🥈
|Gold
|54
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|49
|Sonstige Technologie
|Almonty Industries
|40
|Rohstoffe
|InnoCan Pharma Corporation
|35
|Pharmaindustrie
|Silber
|31
|Rohstoffe
