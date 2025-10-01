    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBit Digital AktievorwärtsNachrichten zu Bit Digital
    Gerresheimer, DroneShield & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 DroneShield +10,40 % Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🥈 Bit Digital +3,91 % Finanzdienstleistungen Nachrichten
    🥉 Peloton Interactive Registered (A) +3,81 % Freizeit Forum Nachrichten
    🟥 Kioxia Holdings Corporation -4,96 % Hardware Nachrichten
    🟥 Vulcan Energy Resources -5,27 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 Tilray Brands -7,76 % Pharmaindustrie Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Lithium Americas Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🥉 Golden Cross Resources Stahl und Bergbau Forum Nachrichten
      Almonty Industries Rohstoffe Forum Nachrichten
      Tilray Brands Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Gerresheimer 80 Gesundheitswesen Forum Nachrichten
    🥈 Gold 54 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 DroneShield 49 Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Almonty Industries 40 Rohstoffe Forum Nachrichten
      InnoCan Pharma Corporation 35 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Silber 31 Rohstoffe Forum Nachrichten




    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gerresheimer, DroneShield & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.