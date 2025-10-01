Weiter Beeinträchtigungen nach Cyberangriff am Flughafen BER

BERLIN (dpa-AFX) - Die Folgen eines Cyberangriffs führen weiterhin am Hauptstadtflughafen BER zu Beeinträchtigungen. "Fluggäste brauchen nach wie vor etwas Geduld", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das werde leider auch in den nächsten Tagen noch so bleiben. Zugleich können Urlauber und Geschäftsreisende auf Besserung hoffen: Das von dem Cyberangriff betroffene IT-System soll in dieser Woche wieder funktionstüchtig gemacht werden.

Es sei weiterhin das erklärte Ziel des Flughafen-Dienstleister Collins Aerospace, das Kernsystem bis Sonntag wiederherzustellen, erklärte der Sprecher. Der Flughafen arbeite parallel an einem Plan für die Inbetriebnahme, aber auch weiter an Alternativlösungen. Das IT-Team von Collins mit 20 Mitarbeitern arbeite fast rund um die Uhr an der Lösung des Problems.