    Auto1 bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Finanzchef

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1 hat neuen Finanzchef: Christian Wallentin.
    • Wallentin beginnt am 1. Oktober 2025, Übergangsphase.
    • Vorgänger Markus Boser tritt Ende 2025 zurück.
    Foto: Autohero

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 bekommt mit Christian Wallentin zum 1. Januar 2026 einen neuen Finanzchef. Er folgt auf Markus Boser, der Ende 2025 nach zehn Jahren im Unternehmen als Finanzchef zurücktreten wird, wie Auto1 am Mittwochmorgen in Berlin mitteilte. Wallentin beginnt bei Auto1 am 1. Oktober 2025 für eine gemeinsame Übergangsphase mit Boser bis zum Jahresende und wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsmitglied.

    Wallentin kommt laut Mitteilung aus dem Bank- und Finanzwesen und war zuletzt stellvertretender Chief Executive Officer und Chief Financial Officer bei dem Finanzdienstleister Hoist Finance./err/stk

    AUTO1 Group

    -0,41 %
    +2,97 %
    +0,41 %
    +6,82 %
    +190,91 %
    +345,26 %
    -24,39 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,04 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,37 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,10 %/+21,02 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
