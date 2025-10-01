Auto1 bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Finanzchef

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,04 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,41 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,37 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,10 %/+21,02 % bedeutet.