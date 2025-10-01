    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 42,42EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


