JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. Beim Gasehersteller Air Liquide sieht er starke Preise und anhaltende Kostenoptimierung, allerdings auch träges Wachstum und unklares Timing einer nennenswerten Belebung. Letzteres dürfte die üppig bewerteten Aktien bremsen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 177,7EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 185
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 185
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte