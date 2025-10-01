JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi geht in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von erwartungsgemäßen Ergebnissen des Chemiekonzerns für das dritte Quartal aus. Er rechnet aber mit einem etwas optimistischeren Ausblick in einem schwierigen Branchenumfeld. Die Aktie gehört zu seinen Favoriten für die anstehende Berichtssaison./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
