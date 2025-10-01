DroneShield - Aktie legt am 01.10.2025 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie steigt um +13,69 % auf 3,2800€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DroneShield einen Gewinn von +120,44 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +47,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +596,29 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +47,03 % 1 Monat +70,62 % 3 Monate +120,44 % 1 Jahr +257,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die zuletzt bei 5,28 AUD lag. Nutzer äußern Bedenken zur fundamentalen Bewertung und warnen vor einer möglichen Überbewertung. Es wird spekuliert, dass ohne neue Aufträge der Kurs um 20-30 % fallen könnte. Einige raten dazu, Gewinne mitzunehmen oder langfristig zu investieren, anstatt kurzfristig auf den Kurs zu achten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,77 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.