Vancouver, BC – 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikationsplattformen, freut sich, die Gründung seiner neuen lettischen Tochtergesellschaft SIA CiTech Europe bekannt zu geben; dies stellt einen bedeutenden Schritt in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens dar.

CiTech hat Pläne entwickelt, Lettland bis zum Jahr 2026 zu seinem europäischen Hauptsitz zu machen, und zwar mit der Errichtung einer Produktionsstätte und einem eigenen Vertriebsteam, um die Märkte in ganz Europa zu bedienen.

Es werden bereits fortgeschrittene Gespräche geführt, um den Standort der neuen Anlage in der Sonderwirtschaftszone (SWZ) in der Hafenstadt Liepaja an der Westküste Lettlands anzusiedeln, wodurch CiTech in der Lage sein wird, die logistischen Vorteile und die strategische Lage der Region innerhalb der Europäischen Union zu nutzen. In der SWZ beträgt der Körperschaftsteuersatz derzeit 4 %.

Strategische Gespräche in Lettland

Im Rahmen seiner Due-Diligence-Prüfungen hat CiTech eine Reihe hochrangiger Treffen mit wichtigen Interessengruppen durchgeführt, unter anderem:

Verteidigungsministerium Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Investitions- und Wirtschaftsförderungsagentur Lettland (LIAA) Befehlshaber der Streitkräfte Kommunalverwaltung von Liepaja Agentur für die Sonderwirtschaftszone Liepaja

„Diese Gespräche haben die Attraktivität Lettlands als Standort für unseren europäischen Hauptsitz bestätigt“, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. „Wir freuen uns außerordentlich, unsere Ansiedlung in Lettland rasch voranzubringen, starke Partnerschaften aufzubauen und einen Knotenpunkt zu schaffen, um Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung, Infrastruktur und Innovation auf dem gesamten europäischen Markt zu unterstützen.“

Die Gründung von SIA CiTech Europe stärkt die internationale Präsenz von CiTech und stellt ein langfristiges Engagement für Europa dar.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.