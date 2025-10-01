The Trade Desk Registered (A) Aktie fällt um -1,50 % - 01.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die The Trade Desk Registered (A) Aktie. Sie fällt um -1,50 % auf 41,11€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die The Trade Desk Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -32,91 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +2,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Trade Desk Registered (A) auf -63,90 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,73 % 1 Monat -11,43 % 3 Monate -32,91 % 1 Jahr -57,95 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 446 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,57 Mrd. wert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.