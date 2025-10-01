    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf der Prognose für das zweite Jahresviertel./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 61,53EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00$, was eine Steigerung von +29,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am …