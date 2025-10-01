RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf der Prognose für das zweite Jahresviertel./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 61,53EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 $ , was eine Steigerung von +29,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer