RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf der Prognose für das zweite Jahresviertel./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 61,53EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
