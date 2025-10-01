    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoreWeave Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CoreWeave Registered (A)

    Zweistelliges KI-Kursfeuerwerk

    Milliarden-Deal mit Meta: Anleger stürzen sich auf diesen Nvidia-Partner

    CoreWeave sorgt für Aufsehen: Nach dem Mega-Deal mit Meta im Wert von 14 Milliarden US-Dollar ist die Aktie zweistellig nach oben geschossen. Nvidia profitiert indirekt auch.

    Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

    Die Aktien von CoreWeave sind am Dienstag zweistellig gestiegen, nachdem das Unternehmen gleich zwei starke Impulse präsentierte: einen Milliardenvertrag mit Meta Platforms und eine neue Kaufempfehlung von Evercore ISI. CoreWeave wird Meta im Rahmen eines 14,2-Milliarden-Dollar-Deals bis 2031 mit KI-Rechenleistung versorgen.

    Damit untermauert der Spezialist für Cloud-Infrastruktur seine Rolle als wichtiger Anbieter in der aufstrebenden "Neocloud"-Branche. Erst vor wenigen Tagen hatte CoreWeave seine Vereinbarung mit OpenAI um 6,5 Milliarden US-Dollar erweitert und so ein Gesamtvolumen von 22,4 Milliarden US-Dollar erreicht.

    Die Analysten von Evercore nahmen die Aktie am Dienstag mit "Outperform" und einem Kursziel von 175 US-Dollar in die Bewertung auf. Sie sehen CoreWeave "einzigartig positioniert" als Infrastruktur-Dienstleister nicht nur für reine KI-Kunden, sondern auch für klassische Unternehmen, die eigene KI-Anwendungen entwickeln wollen. Die Nachfrage nach Rechenleistung übersteige das Angebot bei weitem, was nach Ansicht der Experten zu einem klaren Aufwärtstrend bei den Umsätzen führen dürfte. Ein niedriges Zinsumfeld erleichtere zudem die Finanzierung neuer Rechenzentren.

    Zu den kurzfristigen Kurstreibern zählt für Evercore die steigende Nachfrage nach KI sowie die jüngsten Kundenabschlüsse. Neben Meta konnte CoreWeave auch Google als Hyperscaler gewinnen. Der Zugang zu den neuesten Nvidia-Chips – CoreWeave setzt bei seinen Rechenzentren auf GPUs des Marktführers – gilt als entscheidender Wettbewerbsvorteil, da diese Prozessoren für das Training großer Sprach- und Bildmodelle unerlässlich sind.

    Tipp aus der Redaktion

     

    Der Meta-Deal ist für den von Mark Zuckerberg geführten Konzern Teil eines umfassenden Investitionsprogramms: Meta rechnet für 2025 mit Gesamtkosten zwischen 114 und 118 Milliarden US-Dollar und baut mehrere eigene Supercluster auf, darunter das Projekt "Hyperion", das laut Zuckerberg "einen bedeutenden Teil der Fläche Manhattans" abdecken könnte.

    Mit den Großaufträgen von Meta und OpenAI sowie der positiven Analystenstimme von Evercore hat CoreWeave seine Position als Schlüssellieferant der KI-Industrie gefestigt. Anleger honorierten das mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als 15 Prozent im Handelsverlauf. Die Aktie schloss schließlich mit einem Plus von 11,7 Prozent.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
