Deutsche Anleihen
Kaum bewegt vor Inflationsdaten aus der Eurozone
- Anleihenkurse stabil vor Eurozonen-Inflation.
- Euro-Bund-Future fällt leicht auf 128,38 Punkte.
- US-Haushaltskrise hat keinen Einfluss auf Markt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor Inflationsdaten aus der Eurozone kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab im frühen Handel leicht um 0,09 Prozent auf 128,38 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,71 Prozent.
Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise aus der Eurozone im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate etwas über dem Ziel der EZB liegt. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an. Weitere Zinssenkungen werden damit eher unwahrscheinlicher.
Die Haushaltskapriolen in den USA strahlten unterdessen kaum auf den deutschen Rentenmarkt aus. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten teilweise still. Republikaner und Demokraten konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte./jha/stk
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y