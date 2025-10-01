    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kaum bewegt vor Inflationsdaten aus der Eurozone

    • Anleihenkurse stabil vor Eurozonen-Inflation.
    • Euro-Bund-Future fällt leicht auf 128,38 Punkte.
    • US-Haushaltskrise hat keinen Einfluss auf Markt.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor Inflationsdaten aus der Eurozone kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab im frühen Handel leicht um 0,09 Prozent auf 128,38 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,71 Prozent.

    Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise aus der Eurozone im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate etwas über dem Ziel der EZB liegt. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an. Weitere Zinssenkungen werden damit eher unwahrscheinlicher.

    Die Haushaltskapriolen in den USA strahlten unterdessen kaum auf den deutschen Rentenmarkt aus. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten teilweise still. Republikaner und Demokraten konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte./jha/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
