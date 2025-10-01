    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    JEFFERIES stuft NIKE INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Just Buy It", titelte Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen - in Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It". Der Wendepunkt beim Sportartikelkonzern sei da. Die Amerikaner arbeiteten daran, ihre Marke langfristig zu stärken. Das erste Quartal zeige, dass die Produktstrategien erfolgreich sind./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:26 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Randal Konik
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


