JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einem Treffen mit Unternehmenschefin Helen Giza mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Der Dialyseanbieter verzeichne derzeit in den USA stabile Versorgungsvolumina und ermutigende Überweisungstrends, kommentierte James Vane-Tempest am Dienstag. Die Sterblichkeitsrate und versäumte Behandlungen blieben aber größere Belastungsfaktoren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 45,03EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
