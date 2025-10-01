    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Rohstoff AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Rohstoff
    Deutsche Rohstoff: Aktienrückkauf erfolgreich beendet!

    Die Deutsche Rohstoff AG hat ihr Aktienrückkaufprogramm 2025 erfolgreich vorzeitig abgeschlossen und stärkt damit die Aktionärsbeteiligung. CEO Weitz plant bereits weitere Rückkäufe.

    Foto: adobe.stock.com
    • Das Aktienrückkaufprogramm 2025 der Deutschen Rohstoff AG wurde vorzeitig abgeschlossen.
    • Insgesamt wurden 105.697 Aktien für durchschnittlich 37,84 EUR zurückgekauft.
    • Der Rückkauf hatte einen Gesamtwert von rund 4,0 Mio. EUR.
    • Die Zahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt um etwa 2,2% auf 4.790.041 Stück.
    • Der Vorstand ist ermächtigt, bis zu 10% der Aktien zurückzukaufen, was in der Hauptversammlung 2022 beschlossen wurde.
    • CEO Jan-Philipp Weitz betont die Bedeutung des Rückkaufs für die Teilhabe der Aktionäre an der Geschäftsentwicklung und plant weitere Rückkaufprogramme in der Zukunft.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2025, bei Deutsche Rohstoff ist am 04.11.2025.

    Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.


    Deutsche Rohstoff

    +0,32 %
    +14,65 %
    +14,79 %
    +22,19 %
    +36,46 %
    +133,25 %
    +513,34 %
    +234,81 %
    +463,49 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7





