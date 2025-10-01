Nvidia knackt 4,5 Billionen US-Dollar Marktwert – KI-Deals treiben den Kurs

Die Rallye wird vor allem durch eine Serie milliardenschwerer Deals im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) befeuert, mit denen Nvidia seine Dominanz als zentraler Infrastrukturlieferant untermauert.

Nvidia hat am Dienstag einen weiteren Meilenstein erreicht: Die Aktie des Chipriesen stieg um fast drei Prozent und katapultierte den Börsenwert erstmals über die Marke von 4,5 Billionen US-Dollar. Das Papier schloss bei 186,58 US-Dollar, ein Tagesplus von 2,6 Prozent, und verzeichnet damit seit Jahresbeginn bereits ein Plus von rund 39 Prozent.

OpenAI setzt auf Nvidia – Milliardenprojekt "Stargate" angekündigt

In der vergangenen Woche hatte OpenAI angekündigt, dass Nvidia eine Beteiligung im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar an dem KI-Vorreiter halten wird. Zudem soll der GPU-Spezialist beim Bau neuer Rechenzentren eine Schlüsselrolle spielen.

Gemeinsam mit Oracle will OpenAI das gigantische "Stargate"-Projekt realisieren – ein Investitionspaket von 500 Milliarden US-Dollar für den Aufbau von fünf Mega-Rechenzentren, ausgestattet mit Hunderttausenden Nvidia-Grafikprozessoren.

Nvidia-CEO Jensen Huang betonte, dass die Produkte seines Unternehmens rund 70 Prozent der Investitionen in neue KI-Rechenzentren ausmachen.

Analysten heben Kursziele an

Die jüngsten Deals haben auch die Analysten auf den Plan gerufen. Citi erhöhte am Dienstag sein Kursziel für die Nvidia-Aktie von 200 auf 210 US-Dollar.

"Wir glauben, dass OpenAI aktiv auf Nvidia zugegangen ist, da das Unternehmen ein einzigartiges Produktportfolio bietet und der Rechenbedarf pro Nutzer exponentiell wächst", schrieb Citi-Analyst Atif Malik in einer Notiz.

Konkurrenz rüstet ebenfalls massiv auf

Nvidia ist jedoch nicht allein im Rennen. Meta und Google investieren derzeit ebenfalls in nie dagewesenem Ausmaß in ihre KI-Infrastruktur.

Der Cloud-Anbieter CoreWeave, bei dem Nvidia ein bedeutender Anteilseigner ist, kündigte am Dienstag einen Deal mit Meta im Volumen von 14,2 Milliarden US-Dollar an. Ziel ist der Aufbau leistungsstarker Infrastruktur für die nächsten Generationen generativer KI-Modelle.

Nvidia outperformt Megacaps – nur Broadcom zieht mit

Die Aktie von Nvidia übertrifft in diesem Jahr nahezu alle anderen Mega-Caps am Markt. Einzig Broadcom konnte mit einem Kursplus von rund 40 Prozent ähnlich stark zulegen – ebenfalls angetrieben durch die enge Zusammenarbeit mit OpenAI.

Mit der Marktkapitalisierung von über 4,5 Billionen US-Dollar festigt Nvidia nicht nur seine Rolle als unangefochtene Nummer eins im KI-Ökosystem, sondern setzt zugleich neue Maßstäbe an den Finanzmärkten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 157,8EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.





