JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktionäre des deutschen Sportartikelkonzerns dürften die positiven Nike-Kennziffern begrüßen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn sie zeigten, dass es trotz der gestiegenen Zollbelastungen zu keinem Nachfragerückgang in den USA gekommen sei./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 180EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



