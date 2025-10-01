Hill's Pet Nutrition kündigt das 2025 Hill's Global Symposium - „Strong Science, Long Lives" - bringen Sie Ihr Wissen rund um den Alterungsprozess von Katzen und Hunden auf den neuesten Stand.

OVERLAND PARK, Kan., 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Hill's Pet Nutrition (Hill's), ein weltweit führendes Unternehmen in wissenschaftlich basierter Tierernährung, kündigte kürzlich das 2025 Hill's Global Symposium an, das sich auf die spezialisierte Betreuung älter werdender Haustiere konzentriert. Das Symposium ist eine der größten kostenfreien Fortbildungsmöglichkeiten für Tierärztinnen und Tierärzte weltweit.

Die Anmeldung ist ab sofort für Tierärztinnen und Tierärzte aus ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) möglich, um die neuesten Erkenntnisse in der Gerontologie und zu Ernährungsstrategien für alternde Tiere zu erhalten.

Die Anmeldung für die Veranstaltung mit dem Titel „Strong Science, Long Lives" ist jetzt möglich und baut auf Hill's umfassender Forschung im Bereich der Gesundheit älterer Haustiere auf. Für Tierärztinnen und Tierärzte in der EMEA-Region findet das Symposium am 28. und 29. Oktober als simuliertes Live-Streaming statt. Der Zugang zum globalen Livestream erfolgt über die Hill's Veterinary Academy Plattform und bietet kostenlosen virtuellen Zugang zu englisch-, spanisch- und französischsprachigen Streams. Es werden außerdem automatisch generierte, deutsche Untertitel zur Verfügung stehen. Die virtuelle Registrierung ermöglicht nach Abschluss der Live-Veranstaltung außerdem den Zugang zu allen Sitzungen auf Abruf.

Um sich für das Hill's Global Symposium anzumelden, besuchen Sie bitte den Registrierungslink Ihres Landes

Das Symposium bietet eine Plattform für führende internationale Expertinnen und Experten, um die Bedeutung der Ernährung und ihren Stellenwert im Mittelpunkt der Gesundheitsvorsorge für ältere Haustiere zu diskutieren. Teilnehmende erhalten innovative Einblicke und praxisnahe Anwendungsbeispiele zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung.