Zurückhaltendes Geschäft - chinesische Börsen geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre vorsichtige Entwicklung ohne klare Tendenz fortgesetzt. In China fand wegen des Beginns der Goldenen Woche kein Handel statt. Auch in den kommenden Tagen bleiben die chinesischen Börsen geschlossen, was den Handel in Fernost dämpfen dürfte.

Für Zurückhaltung sorgte zudem der sogenannten Shutdown in den USA. "Die wirtschaftlichen Folgen des Behördenstillstands sind bei zeitlich begrenzter Dauer gering", stellte Volkwirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. "Allerdings könnten dieses Mal die wirtschaftlichen Folgen größer sein." US-Präsident Donald Trump habe damit gedroht, den Shutdown nutzen zu wollen, um die Mitarbeiterzahl in den Verwaltungen dauerhaft zu reduzieren. Es bestehe auch die Gefahr, dass der Stillstand aufgrund der verhärteten Fronten zwischen Republikanern und Demokraten länger dauern könnte.