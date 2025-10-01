    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOccidental Petroleum AktievorwärtsNachrichten zu Occidental Petroleum

    Berkshires Kassen bersten

    1305 Aufrufe 1305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Buffetts größter Coup seit Jahren: 10-Milliarden-Übernahme im Chemiesektor

    Warren Buffett steht vor seiner größten Übernahme seit 2022: Für rund 10 Milliarden US-Dollar will Berkshire die Petrochemiesparte OxyChem übernehmen – ein Coup kurz vor Buffetts Rückzug als CEO.

    Für Sie zusammengefasst
    • Buffett plant 10 Mrd. US-Dollar Übernahme von OxyChem.
    • Größter Deal seit 2022, vor Buffetts CEO-Rücktritt.
    • OxyChem erwirtschaftete 5 Mrd. US-Dollar Umsatz 2022.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Berkshires Kassen bersten - Buffetts größter Coup seit Jahren: 10-Milliarden-Übernahme im Chemiesektor
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Warren Buffetts Berkshire Hathaway steht laut Wall Street Journal kurz vor einem Milliarden-Deal mit Occidental Petroleum (OXY). Der Mischkonzern verhandelt über den Kauf der Petrochemiesparte OxyChem für rund 10 Milliarden US-Dollar. Damit wäre es der größte Zukauf von Berkshire seit der Übernahme des Versicherers Alleghany im Jahr 2022 für 11,6 Milliarden US-Dollar. Eine mit der Sache vertraute Person erklärte, die Transaktion könne in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Offiziell äußerten sich weder Occidental noch Berkshire.

    OxyChem produziert Basis-Chemikalien wie Chlor, Natriumhydroxid und Vinylprodukte. In den zwölf Monaten bis Juni erzielte die Sparte fast 5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Für 2025 wird bei OxyChem ein Vorsteuergewinn zwischen 800 und 900 Millionen US-Dollar erwartet. Der Kauf würde Buffetts zweite große Wette auf den Chemiesektor markieren. Bereits 2011 hatte Berkshire den Spezialchemiehersteller Lubrizol für knapp 10 Milliarden US-Dollar übernommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    467,88€
    Basispreis
    2,89
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    536,28€
    Basispreis
    3,05
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Deal reiht sich in Buffetts langjährige Beziehung zu Occidental ein. 2019 unterstützte er CEO Vicki Hollub mit einer Zusage über 10 Milliarden US-Dollar an Vorzugsaktien, um deren Übernahme von Anadarko Petroleum gegen Chevron durchzusetzen. Obwohl der Schritt Occidental mit hohen Schulden belastete und Kritik hervorrief, stockte Buffett später auf und erwarb schließlich rund 28 Prozent der Aktien. Heute hält Berkshire OXY-Anteile im Wert von mehr als 11 Milliarden US-Dollar.

    Occidental selbst hat zuletzt verstärkt nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte verkauft, um Schulden zu reduzieren. Bis August 2025 konnten so rund 7,5 Milliarden US-Dollar getilgt werden. Der Konzern mit Sitz in Houston hatte im Vorjahr zudem den Konkurrenten CrownRock für 10,8 Milliarden US-Dollar übernommen.

    Berkshire verfügt mit 344 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen über Rekordreserven. Buffett, der Ende 2025 als CEO zurücktritt und die Leitung an Greg Abel übergibt, bleibt trotz seiner hohen Liquidität auf der Suche nach attraktiven Übernahmezielen. Mit einem Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar könnte OxyChem zu seinem größten Deal der letzten Jahre werden – und zugleich ein Signal, dass Berkshire nach einer Phase der Zurückhaltung wieder stärker in die Offensive geht.

    ignoreKi]Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Berkshires Kassen bersten Buffetts größter Coup seit Jahren: 10-Milliarden-Übernahme im Chemiesektor Warren Buffett steht vor seiner größten Übernahme seit 2022: Für rund 10 Milliarden US-Dollar will Berkshire die Petrochemiesparte OxyChem übernehmen – ein Coup kurz vor Buffetts Rückzug als CEO.