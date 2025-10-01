Buffetts größter Coup seit Jahren: 10-Milliarden-Übernahme im Chemiesektor

OxyChem produziert Basis-Chemikalien wie Chlor, Natriumhydroxid und Vinylprodukte. In den zwölf Monaten bis Juni erzielte die Sparte fast 5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Für 2025 wird bei OxyChem ein Vorsteuergewinn zwischen 800 und 900 Millionen US-Dollar erwartet. Der Kauf würde Buffetts zweite große Wette auf den Chemiesektor markieren. Bereits 2011 hatte Berkshire den Spezialchemiehersteller Lubrizol für knapp 10 Milliarden US-Dollar übernommen.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway steht laut Wall Street Journal kurz vor einem Milliarden-Deal mit Occidental Petroleum (OXY). Der Mischkonzern verhandelt über den Kauf der Petrochemiesparte OxyChem für rund 10 Milliarden US-Dollar. Damit wäre es der größte Zukauf von Berkshire seit der Übernahme des Versicherers Alleghany im Jahr 2022 für 11,6 Milliarden US-Dollar. Eine mit der Sache vertraute Person erklärte, die Transaktion könne in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Offiziell äußerten sich weder Occidental noch Berkshire.

Der Deal reiht sich in Buffetts langjährige Beziehung zu Occidental ein. 2019 unterstützte er CEO Vicki Hollub mit einer Zusage über 10 Milliarden US-Dollar an Vorzugsaktien, um deren Übernahme von Anadarko Petroleum gegen Chevron durchzusetzen. Obwohl der Schritt Occidental mit hohen Schulden belastete und Kritik hervorrief, stockte Buffett später auf und erwarb schließlich rund 28 Prozent der Aktien. Heute hält Berkshire OXY-Anteile im Wert von mehr als 11 Milliarden US-Dollar.

Occidental selbst hat zuletzt verstärkt nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte verkauft, um Schulden zu reduzieren. Bis August 2025 konnten so rund 7,5 Milliarden US-Dollar getilgt werden. Der Konzern mit Sitz in Houston hatte im Vorjahr zudem den Konkurrenten CrownRock für 10,8 Milliarden US-Dollar übernommen.

Berkshire verfügt mit 344 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen über Rekordreserven. Buffett, der Ende 2025 als CEO zurücktritt und die Leitung an Greg Abel übergibt, bleibt trotz seiner hohen Liquidität auf der Suche nach attraktiven Übernahmezielen. Mit einem Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar könnte OxyChem zu seinem größten Deal der letzten Jahre werden – und zugleich ein Signal, dass Berkshire nach einer Phase der Zurückhaltung wieder stärker in die Offensive geht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion




