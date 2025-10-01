Schock-Klage gegen Tech-Riesen: Aktien drohen zu fallen!

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sich die Tech-Giganten auf die Immunität nach Section 230 des Communications Decency Act berufen können. Dieses Gesetz schützt Internetplattformen grundsätzlich vor Haftungsansprüchen für Inhalte Dritter. Davila urteilte jedoch, dass die Unternehmen im Zusammenhang mit Zahlungsabwicklungen nicht als neutrale Vermittler auftraten und damit nicht unter den Schutz des Gesetzes fallen.

Die Unternehmen hatten versucht, die Verfahren abzuwenden – ohne Erfolg: US-Bezirksrichter Edward Davila ließ die Kernvorwürfe bestehen. Wie Reuters berichtet, wird den Konzernen angelastet, durch das Anbieten und die Monetarisierung von Casino-ähnlichen Spielen süchtigmachendes Verhalten bei Nutzern gefördert und daran erheblich verdient zu haben. Schätzungen zufolge sollen über die jeweiligen Plattformen Milliardenbeträge abgewickelt worden sein, wovon die Anbieter Provisionen kassierten.

Zwar wurden einige Einzelpunkte der Klagen – etwa bestimmte bundesstaatliche Gesetzesverstöße – verworfen, doch die zentralen Vorwürfe nach Verbraucherschutzrecht bleiben bestehen. Ausgenommen ist lediglich der Bundesstaat Kalifornien.

Die Kläger, die den Rechtsstreit bereits 2021 angestoßen hatten, werfen den Tech-Konzernen vor, ein realistisches Spielerlebnis an Spielautomaten im Vegas-Stil gezielt gefördert zu haben. Sie machen geltend, dass Betroffene durch die Mechanismen der Apps psychische Schäden wie Depressionen oder gar Suizidgedanken entwickelt hätten. Gefordert werden unter anderem erheblicher Schadensersatz und eine mögliche Verdreifachung der Ansprüche.

Der Richter stellte klar, dass es für die Klage nicht darauf ankomme, ob die Firmen als Buchmacher oder bloße Vermittler einzustufen seien – entscheidend sei vielmehr, dass sie aktiv an der Zahlungsabwicklung beteiligt waren. Davila betonte zudem, dass Apple, Google und Meta das Urteil sofort vor dem Berufungsgericht anfechten können, gerade weil die rechtliche Bedeutung von Section 230 weit über diesen Fall hinausgeht.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Unternehmen versucht, eine Vorentscheidung zu erzwingen, waren damit aber am 9. Berufungsgericht gescheitert. Der Ausgang des nun fortgesetzten Verfahrens könnte weitreichende Folgen für die Regulierung von Glücksspiel-Apps und die Haftung großer Plattformbetreiber haben.

Die Kläger verlangen unter anderem Schadensersatz. Wenn das Gericht den Vorwürfen stattgibt, könnten die Zahlungen in die Milliarden gehen. Allein die Klägerseite beziffert die mutmaßlichen Einnahmen aus Social-Casino-Apps auf über 2 Milliarden US-Dollar – ein Vielfaches davon könnte im Raum stehen, wenn Strafen verhängt oder Vergleiche geschlossen werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion