    PeakAvenue übernimmt OSSENO Software GmbH / Erweiterung des Produktportfolios um Requirements- und Traceability-Management (FOTO)

    Lübeck (ots) - PeakAvenue, Anbieter von Softwarelösungen für Engineering- und
    Qualitätsmanagement, hat die OSSENO Software GmbH ("OSSENO") übernommen. Mit
    diesem Zusammenschluss erweitert PeakAvenue sein Produktangebot im Bereich
    Requirements- und Traceability-Management und setzt seine
    Buy-and-Build-Strategie fort, die von Main Capital Partners unterstützt wird.

    OSSENO wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiserslautern. Das
    Unternehmen ist auf spezialisierte Lösungen für das Requirements-Management
    ausgerichtet und unterstützt mit seiner Software-Suite reqSuite® rm
    Organisationen dabei, Anforderungen effizient zu erfassen, strukturiert
    aufzubereiten und systematisch zu validieren - über sämtliche Phasen des
    Produktentwicklungsprozesses hinweg. Die Lösung ermöglicht kollaborative
    Workflows, nutzt vordefinierte Vorlagen und bietet intelligente
    Automatisierungen zur Steigerung der Qualität sowie zur Reduzierung des
    Dokumentationsaufwands. Zu den Kunden zählen unter anderem Fraunhofer, Duravit,
    Hörmann und infoteam.

    Mit dem hochspezialisierten Portfolio reqSuite® rm von OSSENO schließt
    PeakAvenue eine Lücke im bisherigen Lösungsangebot. Durch die Integration
    entsteht eine umfassende Engineering- und Qualitätsmanagement-Plattform, die
    alle relevanten Prozesse - von Engineering und Design bis hin zu Qualität und
    Sicherheit - entlang des gesamten Produktlebenszyklus ("Digital Thread")
    abbildet.

    OSSENO verfügt über eine starke internationale Marktpräsenz in mehr als 15
    Ländern und betreut über 100 Kunden weltweit. Zusammen beschäftigen PeakAvenue
    und OSSENO mehr als 200 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, den USA und
    Großbritannien und betreuen über 4.000 Kunden weltweit.

    Statements:

    - Dr. Sebastian Adam, CEO von OSSENO : "Der Zusammenschluss mit PeakAvenue ist
    eine großartige Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen und den Mehrwert
    für unsere Kunden weiter zu steigern. Durch die Kombination unserer Expertise
    im Requirements-Management mit der umfassenden Plattform von PeakAvenue für
    Engineering- und Qualitätsmanagement entsteht eine wirklich durchgängige
    Lösung."
    - Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue : "Die Übernahme von OSSENO ist ein
    strategischer Meilenstein. Mit der vereinten Expertise im Requirements- und
    Traceability-Management wird das Angebot von PeakAvenue entscheidend erweitert
    und Kunden können über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg optimal
    unterstützt werden."
    - Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners : "Die Ergänzung
