PeakAvenue übernimmt OSSENO Software GmbH / Erweiterung des Produktportfolios um Requirements- und Traceability-Management (FOTO)

Lübeck (ots) - PeakAvenue, Anbieter von Softwarelösungen für Engineering- und

Qualitätsmanagement, hat die OSSENO Software GmbH ("OSSENO") übernommen. Mit

diesem Zusammenschluss erweitert PeakAvenue sein Produktangebot im Bereich

Requirements- und Traceability-Management und setzt seine

Buy-and-Build-Strategie fort, die von Main Capital Partners unterstützt wird.



OSSENO wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiserslautern. Das

Unternehmen ist auf spezialisierte Lösungen für das Requirements-Management

ausgerichtet und unterstützt mit seiner Software-Suite reqSuite® rm

Organisationen dabei, Anforderungen effizient zu erfassen, strukturiert

aufzubereiten und systematisch zu validieren - über sämtliche Phasen des

Produktentwicklungsprozesses hinweg. Die Lösung ermöglicht kollaborative

Workflows, nutzt vordefinierte Vorlagen und bietet intelligente

Automatisierungen zur Steigerung der Qualität sowie zur Reduzierung des

Dokumentationsaufwands. Zu den Kunden zählen unter anderem Fraunhofer, Duravit,

Hörmann und infoteam.







PeakAvenue eine Lücke im bisherigen Lösungsangebot. Durch die Integration

entsteht eine umfassende Engineering- und Qualitätsmanagement-Plattform, die

alle relevanten Prozesse - von Engineering und Design bis hin zu Qualität und

Sicherheit - entlang des gesamten Produktlebenszyklus ("Digital Thread")

abbildet.



OSSENO verfügt über eine starke internationale Marktpräsenz in mehr als 15

Ländern und betreut über 100 Kunden weltweit. Zusammen beschäftigen PeakAvenue

und OSSENO mehr als 200 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, den USA und

Großbritannien und betreuen über 4.000 Kunden weltweit.



Statements:



- Dr. Sebastian Adam, CEO von OSSENO : "Der Zusammenschluss mit PeakAvenue ist

eine großartige Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen und den Mehrwert

für unsere Kunden weiter zu steigern. Durch die Kombination unserer Expertise

im Requirements-Management mit der umfassenden Plattform von PeakAvenue für

Engineering- und Qualitätsmanagement entsteht eine wirklich durchgängige

Lösung."

- Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue : "Die Übernahme von OSSENO ist ein

strategischer Meilenstein. Mit der vereinten Expertise im Requirements- und

Traceability-Management wird das Angebot von PeakAvenue entscheidend erweitert

und Kunden können über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg optimal

unterstützt werden."

