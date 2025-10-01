PeakAvenue übernimmt OSSENO Software GmbH / Erweiterung des Produktportfolios um Requirements- und Traceability-Management (FOTO)
Lübeck (ots) - PeakAvenue, Anbieter von Softwarelösungen für Engineering- und
Qualitätsmanagement, hat die OSSENO Software GmbH ("OSSENO") übernommen. Mit
diesem Zusammenschluss erweitert PeakAvenue sein Produktangebot im Bereich
Requirements- und Traceability-Management und setzt seine
Buy-and-Build-Strategie fort, die von Main Capital Partners unterstützt wird.
OSSENO wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiserslautern. Das
Unternehmen ist auf spezialisierte Lösungen für das Requirements-Management
ausgerichtet und unterstützt mit seiner Software-Suite reqSuite® rm
Organisationen dabei, Anforderungen effizient zu erfassen, strukturiert
aufzubereiten und systematisch zu validieren - über sämtliche Phasen des
Produktentwicklungsprozesses hinweg. Die Lösung ermöglicht kollaborative
Workflows, nutzt vordefinierte Vorlagen und bietet intelligente
Automatisierungen zur Steigerung der Qualität sowie zur Reduzierung des
Dokumentationsaufwands. Zu den Kunden zählen unter anderem Fraunhofer, Duravit,
Hörmann und infoteam.
Mit dem hochspezialisierten Portfolio reqSuite® rm von OSSENO schließt
PeakAvenue eine Lücke im bisherigen Lösungsangebot. Durch die Integration
entsteht eine umfassende Engineering- und Qualitätsmanagement-Plattform, die
alle relevanten Prozesse - von Engineering und Design bis hin zu Qualität und
Sicherheit - entlang des gesamten Produktlebenszyklus ("Digital Thread")
abbildet.
OSSENO verfügt über eine starke internationale Marktpräsenz in mehr als 15
Ländern und betreut über 100 Kunden weltweit. Zusammen beschäftigen PeakAvenue
und OSSENO mehr als 200 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, den USA und
Großbritannien und betreuen über 4.000 Kunden weltweit.
Statements:
- Dr. Sebastian Adam, CEO von OSSENO : "Der Zusammenschluss mit PeakAvenue ist
eine großartige Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen und den Mehrwert
für unsere Kunden weiter zu steigern. Durch die Kombination unserer Expertise
im Requirements-Management mit der umfassenden Plattform von PeakAvenue für
Engineering- und Qualitätsmanagement entsteht eine wirklich durchgängige
Lösung."
- Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue : "Die Übernahme von OSSENO ist ein
strategischer Meilenstein. Mit der vereinten Expertise im Requirements- und
Traceability-Management wird das Angebot von PeakAvenue entscheidend erweitert
und Kunden können über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg optimal
unterstützt werden."
- Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners : "Die Ergänzung
- Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners : "Die Ergänzung
