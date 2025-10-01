JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu zog am Mittwoch Rückschlüsse aus den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike, die die Erwartungen übertroffen hätten. Die Annahme eines "Nike-Comebacks" werde gestützt und dies sollte für europäische Sportartikelmarken von Nachteil sein. Bei Adidas glaubt sie dank Laufsport und Bekleidung aber weiterhin an eine starke Dynamik./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 179,1EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Wendy Liu

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 236

Kursziel alt: 236

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



