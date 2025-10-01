Pharmawerte proftieren von US-Deal mit Pfizer

Die US-Regierung hatte sich am Vortag mit Pfizer auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid geeinigt. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Pharmawerte haben am Mittwoch stark von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care holte fast seine kompletten Verluste seit Anfang September auf.

Branchenexperte Richard Vosser von JPMorgan sieht den Deal positiv - mit entsprechender Strahlwirkung für den gesamten Sektor. Er sollte zeigen, dass die Konzerne mit Trumps Plänen gut zurechtkommen.

Merck KGaA gewannen an der Dax -Spitze fast 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Juli. Bayer legten ebenfalls klar zu, drehten aber zunächst an der Charthürde von 29 Euro wieder ab. Sartorius sprangen im MDax um fast 9 Prozent auf das Niveau vom Juli. In der Schweiz waren auch Novartis und Roche gefragt./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 28,80 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +5,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %. Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 122,32 Mrd.. Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +16,20 %/+58,03 % bedeutet.



