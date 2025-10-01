    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    AKTIEN IM FOKUS

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pharmawerte proftieren von US-Deal mit Pfizer

    Für Sie zusammengefasst
    • Pharmawerte profitieren von Pfizer-Deal mit USA
    • Stoxx Europe 600 Health Care gleicht Verluste aus
    • Merck KGaA und Sartorius stark im Kurs gestiegen
    AKTIEN IM FOKUS - Pharmawerte proftieren von US-Deal mit Pfizer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Pharmawerte haben am Mittwoch stark von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care holte fast seine kompletten Verluste seit Anfang September auf.

    Die US-Regierung hatte sich am Vortag mit Pfizer auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid geeinigt. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.360,00€
    Basispreis
    16,17
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.356,90€
    Basispreis
    15,55
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Branchenexperte Richard Vosser von JPMorgan sieht den Deal positiv - mit entsprechender Strahlwirkung für den gesamten Sektor. Er sollte zeigen, dass die Konzerne mit Trumps Plänen gut zurechtkommen.

    Merck KGaA gewannen an der Dax -Spitze fast 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Juli. Bayer legten ebenfalls klar zu, drehten aber zunächst an der Charthürde von 29 Euro wieder ab. Sartorius sprangen im MDax um fast 9 Prozent auf das Niveau vom Juli. In der Schweiz waren auch Novartis und Roche gefragt./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 28,80 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +5,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 122,32 Mrd..

    Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +16,20 %/+58,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pfizer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Pharmawerte proftieren von US-Deal mit Pfizer Europas Pharmawerte haben am Mittwoch stark von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care holte fast seine kompletten Verluste seit Anfang September auf. Die US-Regierung hatte …