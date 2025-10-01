Trident Resources startet Explorationsprogramm auf den Liegenschaften Greywacke und Hailstone in Saskatchewan

Vancouver, BC, 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK ) (OTCQB: TRDTF ) („Trident“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Start eines geologischen Kartierungs- und geochemischen Probenahmeprogramms auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaften Greywacke und Hailstone in Saskatchewan bekanntzugeben. Das Programm wird sich auf die Identifizierung und Erweiterung bekannter Goldvorkommen konzentrieren, um zukünftige Bohrziele zu unterstützen. Trident sieht großes Potenzial im La Ronge-Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten beherbergt, aber in den letzten 50 Jahren nur in begrenztem Umfang erforscht wurde.

Explorationsprogramm im Herbst 2025

Das kommende Feldprogramm wird sich auf die Liegenschaft Greywacke konzentrieren, die die Goldlagerstätte Greywacke beherbergt. Diese Lagerstätte enthält eine historische Mineralressourcenschätzung (2021) von:

- 101.000 Unzen Gold zu 4,90 g/t (angedeutete Mineralressourcen)

- 54.000 Unzen Gold zu 4,24 g/t (vermutete Mineralressourcen)

Die Goldmineralisierung auf Greywacke erstreckt sich über mehrere Kilometer sowohl in nordöstlicher als auch in südwestlicher Richtung. Sie umfasst bekannte Vorkommen wie Lyons Zone, Hoover Lake, Wasp Lake und Closure Lake.

Trident wird auch mit den ersten Arbeiten auf der nahegelegenen Liegenschaft Hailstone beginnen, für die Trident kürzlich eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung unterzeichnet hat.

Standortkarte des Goldprojekts Greywacke Lake:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/Greywacke-Lake-Gol ...

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer von Trident, kommentierte: „Der La Ronge-Goldgürtel ist noch nicht ausreichend erforscht, beherbergt aber potenziell eine Reihe von Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen. Davon ist Greywacke besonders vielversprechend und könnte mit minimalen Bohrungen schnell an Größe gewinnen. Das Projekt ist daher eine der wichtigsten Prioritäten des Unternehmens für die Zukunft. Parallel dazu hat Trident sein erstes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake von 5.000 m auf über 6.500 m mit 18–20 Bohrlöchern erweitert. Diese Entscheidung wurde aufgrund erster vielversprechender Sichtungen von Mineralisierungen getroffen. Das Unternehmen ist vollständig finanziert und verfügt derzeit über einen Barbestand von 12,5 Millionen CAD.