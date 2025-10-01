Starke Performance AES Aktie legt zu - 01.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die AES Aktie. Sie steigt um +10,53 % auf 12,402€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AES Corporation ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf nachhaltige Energiequellen spezialisiert hat. Es bietet Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen an. Mit einer starken internationalen Präsenz konkurriert AES mit Unternehmen wie NextEra Energy. Ihre Innovationskraft in Energiespeicherlösungen und strategische Partnerschaften sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AES Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,79 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AES Aktie damit um +0,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,16 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

AES Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -3,14 % 3 Monate +25,79 % 1 Jahr -37,87 %

Informationen zur AES Aktie

Es gibt 712 Mio. AES Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,97 Mrd.EUR wert.

AES Aktie jetzt kaufen?

Ob die AES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.