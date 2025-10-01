Dieser Konzern wagt den Sprung aufs iPhone: Kommt jetzt die Wende für die Aktie?

Adobe erweitert sein Video-Portfolio und bringt seine bekannte Schnittsoftware Premiere erstmals in einer vollwertigen Version auf das iPhone. Das Unternehmen reagiert damit auf den wachsenden Druck durch mobile Konkurrenzangebote wie CapCut von ByteDance und Edits aus der Instagram-Sparte von Meta.

Premiere zählt seit Jahren neben Final Cut Pro von Apple und DaVinci Resolve von Blackmagic Design zu den führenden Programmen für professionelle Videobearbeitung. Bisher fehlte jedoch eine umfassende mobile Version. Mit der neuen App will Adobe verhindern, dass Nutzer auf leicht zugängliche Alternativen abwandern, die speziell für die schnelle Produktion von Social-Media-Inhalten ausgelegt sind.

"Wir bringen die Power von Premiere auf das iPhone", erklärte Adobe bei der Vorstellung. Wie die Konkurrenz ist die App kostenlos verfügbar und benötigt kein Abonnement für Standardfunktionen. Zusätzliche Inhalte lassen sich allerdings nur gegen Bezahlung von Credits erzeugen, darunter generative Videos, Bilder, Sticker und Soundeffekte. Außerdem stehen sogenannte "assistive" Werkzeuge bereit, etwa zur Sprachverbesserung, zum Entfernen von Hintergründen und für automatische Untertitel. Adobe betont, dass Kundeninhalte nicht für das Training der eigenen künstlichen Intelligenz genutzt werden.

Ende für Premiere Rush

Mit dem Start von Premiere auf dem iPhone stellt Adobe seine bisherige Light-Version Premiere Rush ein. Die App wird aus dem Google Play Store entfernt, sodass Android-Nutzer vorerst ohne eigene Adobe-Lösung dastehen. "Wir arbeiten daran, die Power von Premiere künftig auch auf Android zu bringen", erklärte das Unternehmen. Interessierte können sich für eine kommende Beta-Version registrieren. Ein ähnliches Vorgehen wählte Adobe bereits bei Photoshop, das in diesem Jahr zuerst auf iPhones erschien, während eine Android-Beta parallel anlief.

Verbindung zum Desktop

Die mobile Version umfasst noch nicht alle Funktionen der Desktop-Variante. Wer komplexere Projekte realisieren will, kann seine Dateien nahtlos in Premiere Pro auf dem Computer übertragen. Damit stärkt Adobe die Verbindung zwischen mobiler Bearbeitung unterwegs und professionellem Feinschnitt am Schreibtisch.

Börsenreaktion

Am Mittwochvormittag notierte die Aktie von Adobe auf Tradegate bei 296,80 Euro. Damit lag der Kurs 16,42 Prozent unter dem Niveau aus dem ersten Halbjahr.

Ob sich Aktie und Unternehmen mit diesem Schritt erholen oder weitere Impulse nötig sind, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion