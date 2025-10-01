-20,7 Prozent: Dieser IPO-Highflyer ist jetzt katastrophal abgestürzt!

Der IPO-Markt hat sich in diesem Jahr mit Wucht zurückgemeldet: Börsengänge wie der von Circle Internet , Figma und Bullish haben für großes Anlegerinteresse gesorgt. Stark steigende Kurse in kürzester Zeit waren die Folge – zumindest vorübergehend.

Der IPO-Markt boomt, doch für die Aktien gilt das oft nur für kurze Zeit

Denn viele der zwischenzeitlich gefeierten Aktien sind längst wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt, so zum Beispiel Adobe-Konkurrent Figma, der am Dienstag den drittniedrigsten Schlusskurs seiner Börsenhistorie verzeichnete.

-20,7 Prozent: Der nächste Crash eines IPO-Wertes

Obwohl aus einer zuletzt gefragten Branche stammend sorgte der IPO des Raumfahrtunternehmens Firefly Aerospace für sehr viel weniger Aufsehen. Raumfahrtaktien haben ihren Status als Anlegerliebling wie bereits im vergangenen Herbst wieder an Quantencomputerwerte abgeben müssen. Dementsprechend flog der Börsengang unter dem Radar und ein starker Kursanstieg blieb aus.

Vor einem Figma oder Bullish vergleichbaren Absturz blieben die Anteile aber dennoch nicht verschont. Die Aktie ist am Dienstag um 20,7 Prozent abgestürzt. Das darf durchaus wörtlich verstanden werden, denn die Ursache war eine Fehlfunktion einer im Test befindlichen Antriebsstufe auf dem Betriebsgelände in Briggs (Texas).

Raketentriebwerk explodiert nach Fehlfunktion

Dabei ist es zur Explosion des Raketentriebwerks der Alpha Flight 7 gekommen. Verletzt wurde dank strenger Sicherheitsvorkehrung glücklicherweise niemand. Das Unternehmen bekräftigte außerdem, dass abgesehen von der Testeinrichtung keine weiteren Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden sind.

Morgan-Stanley-Analystin Kristine Liwag sieht sich durch den Test in ihrer bearishen Einschätzung bestätigt: "Fehler beim Start und Risiken durch Verzögerungen verschieben den Pfad zur Profitabilität weiter in die Zukunft." Existenzbedrohend sieht sie den Vorfall jedoch nicht. Dank einer Cash-Reserve von rund 1 Milliarde US-Dollar sei das Unternehmen gut aufgestellt, mittelfristig die nötigen technologischen Fortschritte zu erzielen.

Mehr als ein Drittel des Börsenwertes sind schon weg

Der Crash der erst Anfang August an die Börse gegangenen Aktie sorgte für ihren bislang tiefsten Stand. Gegenüber ihrem IPO-Preis von 45 US-Dollar haben die Anteile inzwischen knapp 35 Prozent an Wert verloren. Gegenüber dem zwischenzeitlich erzielten Hoch von 73,80 US-Dollar stehen sogar Verluste in Höhe von 60,2 Prozent zu Buche.

Das zeigt nicht nur die hohe Volatilität der Aktie, sondern auch die Risiken, die mit Investments in IPOs verbunden sind – insbesondere bei Unternehmen in technologisch anspruchsvollen Branchen, wo fehlgeschlagene Unternehmungen für den Verlust von viel Zeit und noch mehr Geld sorgen können.

Fazit: Riskante Branche und ein IPO = doppeltes Risiko

Die Aktie von Firefly Aerospace ist am Dienstag gecrasht, nachdem es bei einem Triebwerkstest zu einer Fehlfunktion und einer Explosion gekommen ist. Da das Unternehmen noch kaum über operative Geschäfte verfügt, die von Profitabilität außerdem weit entfernt sind, stellt das Ereignis eine große Gefahr dar.

Zwar ist das Unternehmen mit ausreichenden Finanzreserven ausgestattet, allerdings läuft ein Wettlauf gegen die Zeit: Kann Firefly Aerospace Profitabilität nicht vor dem Ende seiner Reserven erreichen, dürften Kapitalmaßnahmen fällig werden, welche die Aktionärsstruktur verwässern und zu weiteren Kursverlusten führen.

Allerdings gehört die Aktie zu genau der Art von Werten, deren Kursentwicklung stark nachrichtenabhängig sind. Ein erfolgreicher Testflug könnte die Begeisterung für das Unternehmen rasch zurückkehren lassen – das unterstreicht den spekulativen Charakter der Aktie.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Firefly Aerospace Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 29,40USD auf Nasdaq (01. Oktober 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.