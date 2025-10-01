25.000 km sanierungsbedürftige Straßen in Deutschland – Potenzial für die PORR

Auf eine Anfrage der Partei „Die Linke“ zur Sanierungsbedürftigkeit deutscher Straßen teilte das Bundesministerium für Verkehr mit, dass fast 25.000 km deutsche Fernstraßen reparaturbedürftig seien.

Bei Bundesstraßen wurde eine Kilometerzahl von 13.600 genannt, was ungefähr einem Drittel des Streckennetzes entspricht. Außerdem seien 19 Prozent der Autobahnen mit einer Länge von 11.000 km ebenfalls sanierungsbedürftig. Das Ministerium machte allerdings keine konkreten Angaben zur Entwicklung des Straßenzustands seit 2022. Stattdessen verwies es lediglich auf die im Jahr 2024 abgeschlossenen Modernisierungsarbeiten an 212 Teilbauwerken von Autobahnbrücken. Zugleich betonte es, dass der Begriff „sanierungsbedürftig“ ein breites Spektrum abdeckt – von kleineren Fahrbahninstandsetzungen bis hin zu vollständigen grundhaften Erneuerungen.

Viel Geld soll in Infrastruktur fließen

Im Rahmen des im März 2025 beschlossenen Finanzpakets wurde ein Sondervermögen von insgesamt 500 Mrd. Euro ins Leben gerufen. Davon sind 100 Mrd. Euro für Länder und Kommunen vorgesehen, wo ein Teil der Gelder auch in die Sanierung ihrer eigenen Straßennetze fließen dürfte. Insgesamt 300 Mrd. Euro soll der Bund erhalten und zur Verbesserung der Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Energie, Forschung, Digitalisierung, Bildung, Betreuung etc. einsetzen.

Der Straßenbau zählt bei der PORR Group (ISIN: AT0000609607) als ausgesprochen wichtiges Geschäftssegment. Mit mehr als 1,44 Mrd. Euro belief sich dessen Anteil im Geschäftsjahr 2024 auf über 23 Prozent der erzielten Konzernumsätze in Höhe von 6,19 Mrd. Euro. Gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode entsprach dies einem Umsatzwachstum von 17,6 Prozent. Mit einem Anteil von 36,7 Prozent galt im Straßenbau das Segment CEE (Tschechien, Slowakei und Rumänien) als wichtigster Umsatzbringer, gefolgt von den Segmenten AT / CH (28,8 Prozent) und PL (20,5 Prozent). Das Segment DE kam auf einen Anteil von 14,0 Prozent.

Im Straßenbau stützt sich das Hauptgeschäft weniger auf Großaufträge, sondern auf der großen Gesamtanzahl an Aufträgen. Das sogenannte Flächengeschäft ist hier entscheidend. In den kommenden Jahren dürfte das von der Bundesregierung beschlossene Sondervermögen zu erheblichen Infrastrukturinvestments führen. Das PORR Management geht allerdings davon aus, dass daraus resultierende sichtbare Effekte frühestens 2027 eintreten werden und rechnet dementsprechend erst dann mit dem Wirksamwerden von Aufträgen.