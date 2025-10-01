BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Der Lkw-Hersteller dürfte deutliche Einbußen im nordamerikanischen Markt verzeichnet haben, schrieb Harry Martin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die durchschnittlichen Analystenprognosen für 2026 hält er für zu optimistisch./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:23 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 34,98EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

