    BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Der Lkw-Hersteller dürfte deutliche Einbußen im nordamerikanischen Markt verzeichnet haben, schrieb Harry Martin am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die durchschnittlichen Analystenprognosen für 2026 hält er für zu optimistisch./rob/edh/ag

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 32
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
