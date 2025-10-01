CoreWeave Registered (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.10.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CoreWeave Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,30 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -2,56 % musste die CoreWeave Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +4,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,76 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,05 % 1 Monat +32,76 % 3 Monate -16,30 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 380 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,96 Mrd. wert.

CoreWeave sorgt für Aufsehen: Nach dem Mega-Deal mit Meta im Wert von 14 Milliarden US-Dollar ist die Aktie zweistellig nach oben geschossen. Nvidia profitiert indirekt auch.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.