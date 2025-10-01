HENSOLDT Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.10.2025

Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -3,51 % auf 107,10€ gefallen. Das sind -3,90 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,61 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +12,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +217,14 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,61 % 1 Monat +23,31 % 3 Monate +12,61 % 1 Jahr +269,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die aufgrund positiver Nachrichten über Großaufträge und hohe Investitionen optimistisch betrachtet wird. Dennoch gibt es Bedenken wegen der hohen Bewertung und möglicher Gewinnmitnahmen. Die technische Analyse deutet auf mögliche Rücksetzer hin, während langfristig mit einem Anstieg der Aktie gerechnet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,15 Mrd. wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.