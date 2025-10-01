JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein rekordhoher Auftragseingang für Windenergieanlagen an Land bestätige eine wieder anspringende Nachfrage nach dem schwachen ersten Halbjahr, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 16,22EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

