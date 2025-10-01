BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Management-Team habe ehrlich Bilanz über die schwache Performance gezogen und den Weg zur Besserung präsentiert, schrieb Alex Irving am Dienstagabend. Die Lufthansa fokussiere sich auf die richtigen Dinge: Produktivitätssteigerung und Kostensenkung./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 7,20EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.





