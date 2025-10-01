Henkel-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erholung auf 73 Euro

Obwohl das innovationsgetrieben Wachstum des Konsumgüterkonzerns noch immer auf sich warten lasse, bekräftigten Experten wegen bevorstehender Produkteinführungen mit Kurszielen von bis zu 85,88 Euro (Bernstein Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Henkel-Aktie. Kann die Aktie in absehbarer Zeit zumindest wieder auf 73 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 16.9.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) ging es nach ihrem Jahreshoch bei 88,50 Euro vom 10.3.25 kräftig nach unten. Nachdem die Aktie am 19.6.25 bei 65,78 Euro auf ein neues Jahrestief nachgegeben hatte, konnte sie sich bis Anfang September auf bis zu 75 Euro erholen, um sich danach mit aktuell 69,20 Euro wieder dem Jahrestief anzunähern.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK36831, Bewertungstag 19.12.25, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 69,20 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro quotiert.

Gelingt der Henkel-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 73 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,41 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,162 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,162 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ54W79, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 69,20 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro taxiert.

Legt die Henkel-Aktie auf 73 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+73 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,196 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,196 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF49340, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 69,20 Euro mit 0,64 – 0,65 Euro gehandelt.

Beim Henkel-Aktienkurs von 73 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,98 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.