OHB - Aktie unter Druck -10,70 % - 01.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von -10,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +48,12 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +66,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +67,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +131,17 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +66,92 % 1 Monat +67,42 % 3 Monate +48,12 % 1 Jahr +147,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenziellen Aufträge für OHB im Wert von 35 Milliarden Euro, insbesondere einen 12 Milliarden Euro Auftrag, der den Kurs auf über 200 Euro treiben könnte. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Produktionskapazitäten und vergleichen die Bewertung von OHB mit anderen Unternehmen, wobei sie eine Unterbewertung feststellen. Die Kursentwicklung wird als spekulativ angesehen, mit optimistischen Prognosen über einen Anstieg auf über 110 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,91 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

