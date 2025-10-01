    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetaplanet AktievorwärtsNachrichten zu Metaplanet

    Metaplanet Aktie sackt ab - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Metaplanet Aktie bisher Verluste von -10,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Metaplanet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Sie fällt um -10,03 % auf 3,0500. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Metaplanet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -68,53 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -6,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1.297,20 % gewonnen.

    Metaplanet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,56 %
    1 Monat -38,48 %
    3 Monate -68,53 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Metaplanet Aktie nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen, die eine erhebliche Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognosen zeigen. Trotz dieser positiven Nachrichten ist der Kurs aufgrund externer Faktoren wie dem US-Regierungsshutdown gefallen, was zu erhöhter Volatilität führt. Technische Analysen zeigen eine kritische Unterstützung bei ¥510, während der Schlusskurs zuletzt bei ¥575 lag. Zudem wird die strategische Neuausrichtung hin zu einer Bitcoin-Plattform thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

    Zur Metaplanet Diskussion

    Informationen zur Metaplanet Aktie

    Es gibt 691 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. wert.

    Metaplanet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    Metaplanet

    -9,73 %
    -6,56 %
    -38,48 %
    -68,53 %
    +4.916,39 %
    ISIN:JP3481200008WKN:A0DNH7



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
