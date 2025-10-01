Metaplanet Aktie sackt ab - 01.10.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Metaplanet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -68,53 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Sie fällt um -10,03 % auf 3,0500€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -6,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1.297,20 % gewonnen.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,56 % 1 Monat -38,48 % 3 Monate -68,53 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Metaplanet Aktie nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen, die eine erhebliche Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognosen zeigen. Trotz dieser positiven Nachrichten ist der Kurs aufgrund externer Faktoren wie dem US-Regierungsshutdown gefallen, was zu erhöhter Volatilität führt. Technische Analysen zeigen eine kritische Unterstützung bei ¥510, während der Schlusskurs zuletzt bei ¥575 lag. Zudem wird die strategische Neuausrichtung hin zu einer Bitcoin-Plattform thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 691 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. wert.

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.