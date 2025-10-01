89 0 Kommentare Future Fuels: Start der Gravitationsstudie im Hornby Basin!

Future Fuels Inc. hebt mit einem bahnbrechenden Projekt im Hornby-Becken ab, um die Geheimnisse der Erde zu lüften. 95 km südwestlich von Kugluktuk, Nunavut, erstreckt sich die Gravitationsuntersuchung über 2.000 ha. Nach Erfolgen in 2022 und 2024 wird nun die Uranmineralisierung weiter erforscht. Mit höchsten Umweltstandards und in Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft schreitet Future Fuels voran.

