Future Fuels: Start der Gravitationsstudie im Hornby Basin!
Future Fuels Inc. hebt mit einem bahnbrechenden Projekt im Hornby-Becken ab, um die Geheimnisse der Erde zu lüften. 95 km südwestlich von Kugluktuk, Nunavut, erstreckt sich die Gravitationsuntersuchung über 2.000 ha. Nach Erfolgen in 2022 und 2024 wird nun die Uranmineralisierung weiter erforscht. Mit höchsten Umweltstandards und in Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft schreitet Future Fuels voran.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Future Fuels Inc. hat mit der Mobilisierung für die Gravitationsuntersuchung auf dem Projekt "Hornby Basin" begonnen, das sich 95 km südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.
- Die Gravitationsuntersuchung umfasst 680 Stationen und deckt eine Fläche von ca. 2.000 ha ab, unterstützt durch einen Hubschrauber.
- Die Untersuchung baut auf den Erfolgen zweier historischer Untersuchungen aus den Jahren 2022 und 2024 auf, die die Wirksamkeit der Gravitation zur Identifizierung von Uranmineralisierung gezeigt haben.
- Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung werden in die Planung der ersten Bohrkampagne von Future Fuels im Hornby-Becken im Jahr 2026 einfließen.
- Das Programm 2025 zielt darauf ab, den Gravitationsdatensatz um über 500 % zu erweitern und geologische Erkenntnisse über Uranmineralsysteme zu gewinnen.
- Future Fuels verpflichtet sich, die Exploration unter höchsten Umweltstandards durchzuführen und arbeitet eng mit der lokalen Gemeinschaft und Umweltorganisationen zusammen.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,22 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,4660EUR das entspricht einem Plus von +1,08 % seit der Veröffentlichung.
+3,54 %
+19,17 %
+35,29 %
+24,32 %
-26,88 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
