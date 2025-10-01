Privatanleger treiben China-Börse ans Limit

Der chinesische Aktienmarkt erlebt 2025 einen der stärksten Anstiege weltweit. Fortschritte bei künstlicher Intelligenz, Pekings Bemühungen um eine eigenständige Chipproduktion und politische Maßnahmen gegen ruinöse Preiskämpfe haben die Kurse angetrieben. Der Leitindex CSI 300 legte seit Jahresbeginn deutlich zu und bewegt sich nahe einem Dreijahreshoch:

Raymond Cheng, regionaler CIO für Nordasien bei Standard Chartered, sieht eine Abkopplung der Kurse von den Fundamentaldaten. "Chinas anhaltende Aktienrallye scheint von den wirtschaftlichen Fundamentaldaten abgekoppelt zu sein", sagte er gegenüber CNBC. Privatanleger hätten massiv Kapital aus Bankeinlagen in Aktienmärkte verschoben und damit die Rallye befeuert. Laut Daten von HSBC stellen sie rund 90 Prozent des täglichen Handelsvolumens in China. Zum Vergleich: An der New Yorker Börse liegt ihr Anteil bei nur 20 bis 25 Prozent.

Die privaten Ersparnisse der chinesischen Haushalte belaufen sich laut CNBC auf mehr als 160 Billionen Yuan, umgerechnet 22 Billionen US-Dollar. Doch nur 5 Prozent davon stecken bislang in Aktien. Sinkende Zinsen und eine schwächelnde Immobilienbranche könnten die Investitionen in den Aktienmarkt weiter anheizen, so Analysten.

Gleichzeitig mehren sich die Warnungen vor Übertreibungen. Hao Hong, CIO von Lotus Asset Management, erklärte:

"Es handelt sich noch nicht um eine Blase, aber es geht in diese Richtung."

Besonders Technologie- und Forschungsdienstleister seien anfällig. Goldman Sachs errechnete, dass die Marktkapitalisierung chinesischer und Hongkonger Aktien seit Jahresbeginn um mehr als 3 Billionen US-Dollar gestiegen ist.

Nomura warnte zuletzt vor übermäßiger Verschuldung und möglichen Blasen, da die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte Schwächesignale aussendet. Im August fiel das Wachstum der Industrieproduktion auf 5,2 Prozent, das schwächste seit einem Jahr. Der Einzelhandel legte nur um 3,4 Prozent zu und blieb hinter den Erwartungen zurück.

Chaoping Zhu, Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, betonte, dass die aktuellen Kursgewinne weniger auf einer makroökonomischen Trendwende als auf strukturellen Hoffnungen basieren. Zwar stützten Sektoren wie Halbleiter, KI und erneuerbare Energien die Stimmung, doch seien die Bewertungen vieler Tech-Unternehmen bereits "sehr optimistisch eingepreist".

Ein Beispiel für den Boom ist Cambricon. Der Chipentwickler meldete für das erste Halbjahr einen Rekordgewinn von 2,88 Milliarden Yuan, ein Plus von mehr als 4.000 Prozent im Vorjahresvergleich.

Das Multi-Asset-Team von Amova AM sieht die Entwicklung mit Skepsis. "Chinas Aktienmarkt gehört seit Jahresbeginn zu einem der stärksten weltweit. Dies ist überraschend, da fast alle Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte schwierig erscheinen", heißt es in einer aktuellen Analyse. Schwache Immobilienpreise, Deflation, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein schwaches Geschäftsklima bremsten die Realwirtschaft.

Unterstützt werde der Aktienmarkt vor allem durch den massiven Anstieg spekulativer Kredite. Dieser habe ein Niveau erreicht, das an das Jahr 2015 erinnere, als die Regierung eingriff, um einen Börsencrash zu verhindern. "Diesmal dürfte die Regierung anders vorgehen, da steigende Kurse das Verbrauchervertrauen stärken", so Amova AM. Gleichzeitig erwäge Peking jedoch Maßnahmen, um die Rallye abzukühlen.

Das Fazit der Analysten: Chinas Börsen trotzen schwachen Fundamentaldaten, getrieben von billiger Liquidität und der Hoffnung auf politische Unterstützung. Doch das Risiko wachsender Überhitzung bleibt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



