JPMorgan hebt Ziel für Nike auf 100 Dollar - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,33 % und einem Kurs von 61,36 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 72,35 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +14,66 %/+88,37 % bedeutet.