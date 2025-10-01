    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Nike auf 100 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Nike-Kursziel auf 100 US-Dollar an.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" für Anleger.
    • Analyst empfiehlt: "Just Buy It" für Investoren.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Nike auf 100 Dollar - 'Overweight'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 93 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelkonzern gehe in die Offensive, schrieb Analyst Matthew Boss am Mittwoch nach den Zahlen. In Anlehnung an seine frühere Einschätzung aus dem Juli und an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It" lautet sein Rat für Anleger: "Just Buy It"./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,33 % und einem Kurs von 61,36 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 72,35 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +14,66 %/+88,37 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 100 US-Dollar

