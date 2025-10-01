    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um...

    Aktien-, Renten- und Mischfonds im Plus, auch
    Nachhaltigkeitsfonds nach Art. 8/9 SFDR verzeichnen Zuwächse

    Wien (APA-ots) - Das verwaltete Vermögen österreichischer Investmentfonds ist im
    zweiten Quartal 2025 um 2,1 % bzw. 4,7 Mrd. gestiegen und hat mit 232,5 Mrd. einen neuen historischen Höchststand erreicht. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) hervor.
    Der Zuwachs ist auf Nettozuflüsse in den meisten Fondskategorien sowie auf die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten zurückzuführen - trotz eines turbulenten Starts ins Quartal im April.

    Mischfonds bleiben Spitzenreiter
    Mit einem verwalteten Vermögen von 105,4 Mrd. (+1,3 %) sind Mischfonds weiterhin die größte Fondskategorie in Österreich. Es folgen:
    - Rentenfonds: 64,4 Mrd. (+2,4 %)
    - Aktienfonds: 48,3 Mrd. (+4,6 %)
    - Immobilienfonds: 7,5 Mrd. (-2,4 %)
    Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 und 9 SFDR stiegen ebenfalls um 2,2 % auf einen neuen Rekordwert von 115,5 Mrd.

    Nettomittelzuflüsse im zweiten Quartal
    Die insgesamt 2.099 zum Vertrieb zugelassenen österreichischen Fonds verzeichneten im Zeitraum April bis Juni Nettozuflüsse von 2,4 Mrd. Die größten Beiträge kamen von:
    - Aktienfonds: +1,2 Mrd.
    - Rentenfonds: +692 Mio.
    - Mischfonds: +649 Mio.
    Demgegenüber standen Nettomittelabflüsse bei Immobilienfonds in Höhe von 205 Mio.

    Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht Asset Management der FMA

