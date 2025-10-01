Bernstein senkt Ziel für DHL Group auf 42 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 37,73 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +1,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 45,30 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -7,46 %/+58,65 % bedeutet.