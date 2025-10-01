    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    Bernstein senkt Ziel für DHL Group auf 42 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für DHL auf 42 Euro gesenkt, "Outperform" bleibt.
    • Schwächere Entwicklung für europäische Logistik erwartet.
    • Ergebnisziel (Ebit) für 2025 könnte reduziert werden.
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem zollbedingten Nachfragevorlauf im zweiten Quartal zeichne sich für die europäischen Logistikunternehmen eine schwächere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ab, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er geht davon aus, dass DHL das Ergebnisziel (Ebit) für 2025 reduzieren wird./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 37,73 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +1,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 45,30 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -7,46 %/+58,65 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 42 Euro

    dpa-AFX
