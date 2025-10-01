Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 01.10. - FTSE Athex 20 stark +2,03 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.808,30 PKT und verliert bisher -0,53 %.
Top-Werte: Merck +4,57 %, Brenntag +1,10 %, Siemens Healthineers +0,86 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,02 %, Fresenius -1,45 %, Continental -1,19 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.170,34 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +6,72 %, Redcare Pharmacy +2,74 %, Gerresheimer +1,34 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -4,83 %, IONOS Group -4,25 %, HENSOLDT -2,75 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:53) bei 3.649,17 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +6,72 %, PNE +1,75 %, SILTRONIC AG +1,64 %
Flop-Werte: IONOS Group -4,25 %, HENSOLDT -2,75 %, Nemetschek -2,42 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.518,26 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: argenx +3,39 %, Sanofi +1,64 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,84 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,02 %, SAFRAN -1,46 %, EssilorLuxottica -1,42 %
Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 4.656,73 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Lenzing +0,89 %, Verbund Akt.(A) +0,81 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,78 %
Flop-Werte: PORR -3,46 %, voestalpine -0,99 %, DO & CO -0,79 %
Der SMI steht bei 12.213,64 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: Roche Holding +2,04 %, Lonza Group +1,50 %, Nestle +1,16 %
Flop-Werte: Amrize -1,98 %, Logitech International -1,43 %, CIE Financiere Richemont -1,15 %
Der CAC 40 steht bei 7.884,87 PKT und verliert bisher -0,45 %.
Top-Werte: Sanofi +1,64 %, Eurofins Scientific +1,23 %, Bureau Veritas +1,20 %
Flop-Werte: Thales -1,63 %, SAFRAN -1,46 %, LEGRAND -1,44 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.654,27 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: AstraZeneca +2,63 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,00 %, Getinge (B) +0,65 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,51 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,34 %, ABB -1,10 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.030,00 PKT und steigt um +2,03 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,82 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,22 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,82 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,02 %, Viohalco -0,93 %, Coca-Cola HBC -0,77 %
