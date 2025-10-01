    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach den Quartalszahlen von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch. Sie lobte die positive Entwicklung der Lagerbestände, bemängelte aber schlechtere Geschäfte in Großchina sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika./ag/edh

    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Adrienne Yih
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 65
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


