BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach den Quartalszahlen von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch. Sie lobte die positive Entwicklung der Lagerbestände, bemängelte aber schlechtere Geschäfte in Großchina sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 61,37EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Adrienne Yih
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 65
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
