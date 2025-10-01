BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach den Quartalszahlen von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch. Sie lobte die positive Entwicklung der Lagerbestände, bemängelte aber schlechtere Geschäfte in Großchina sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 61,37EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Adrienne Yih

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 65

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



