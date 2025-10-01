Durchbruch in der Immuntherapie: Neues Medikament lässt diese Aktie steigen!

Am Mittwochmorgen stieg die Aktie an der Xetra um rund drei Prozent auf 109,86 Euro (Stand 09:18 Uhr).

Novartis hat in den Vereinigten Staaten die Zulassung für ein neues Medikament gegen chronische spontane Urtikaria erhalten. Das Unternehmen teilte mit, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA das Mittel Remibrutinib, das unter dem Markennamen Rhapsido verkauft wird, für die Behandlung von Erwachsenen freigegeben hat. Die Erkrankung ist zwar selten lebensbedrohlich, beeinträchtigt aber Schlaf, Arbeitsfähigkeit und psychische Gesundheit der Betroffenen erheblich.

Victor Bulto, Präsident der US-Einheit von Novartis, bezeichnete das neue Präparat in einem Interview als potenziellen Blockbuster. "Es könnte 1,7 Millionen Menschen allein in den Vereinigten Staaten helfen", sagte er. Remibrutinib werde zudem auf weitere immunbedingte Erkrankungen geprüft, darunter chronische induzierbare Urtikaria, Acne inversa, Lebensmittelallergien und Multiple Sklerose.

Strategischer Ausbau des Portfolios

Mit der Einführung von Remibrutinib will Novartis dem zunehmenden Druck durch günstigere Konkurrenzmedikamente begegnen, die noch in diesem Jahr unter anderem das meistverkaufte Herzmittel Entresto betreffen werden. Das Unternehmen hatte Anfang des Jahres Regulus Therapeutics übernommen und eine Vereinbarung zum Erwerb von Tourmaline Bio Inc. getroffen, um das eigene Portfolio zu stärken.

Remibrutinib ist der erste sogenannte BTK-Hemmer, der bei chronischer spontaner Urtikaria eingesetzt wird. Diese Wirkstoffklasse unterbricht den Signalweg von B-Zellen, einer Art weißer Blutkörperchen, die Antikörper produzieren. Sanofi SA hatte kürzlich mit dem BTK-Hemmer Rilzabrutinib eine Zulassung der FDA für die Behandlung der chronischen immunologischen Thrombozytopenie erhalten. Analyst John Murphy von Bloomberg Intelligence verweist auf die wachsende Konkurrenz in diesem Segment, das ursprünglich für Leukämie entwickelt wurde.

Schnelle Wirkung und gezielte Therapie

Klinische Studien zeigen, dass Remibrutinib Symptome der chronischen spontanen Urtikaria bereits nach zwei Wochen lindern kann. "Es zielt tatsächlich auf die Wurzel des Problems ab", betonte Bulto. Trotz bestehender Antihistamin-Behandlung hätten fast die Hälfte der diagnostizierten Patienten weiterhin erhebliche Beschwerden.

Mit Rhapsido betritt Novartis nach eigenen Angaben ein vielversprechendes Wachstumsfeld im Bereich der Immuntherapien und stärkt zugleich seine Position im Wettbewerb gegen sowohl etablierte als auch neue Mitbewerber.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 109,6EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.